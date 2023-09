Die Highlights auf den Plätzen im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch (Sonntag, 15 Uhr). Zwei vergebliche Anläufe in Richtung Fußball-Landesliga hat die Gocher Viktoria schon hinter sich. In der abgelaufenen Saison musste der Topfavorit dem SV Budberg den Vortritt lassen, im vergangenen Jahr dem Dorfverein aus Straelen. Inzwischen nimmt die Mannschaft erneut Fahrt auf in Richtung Meisterschaft. Die Serie von zuletzt drei Siegen am Stück möchte das Team von Trainer Daniel Beine auch auf der Sportanlage Op den Bökel nicht abreißen lassen. Das wird allerdings beim formstarken Tabellendritten alles andere als einfach. Die Zuschauer dürfen sich auch auf ein interessantes Duell der Torjäger freuen. Igor Puschenkow, der sich nicht ohne Nebengeräusche aus Broekhuysen in Richtung Goch verabschiedet hat, steht erst bei drei Treffern. Sein 17-jähriger Nachfolger Maurice Horster hat bereits sechs Tore für die Sportfreunde geschossen.