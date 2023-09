Ohne Schiri geht es nicht Kreis Klever Schiedsrichter feiern ihre Landesliga-Aufsteiger

Uwe Degen denkt gerne an packende Duelle im Kreisliga-Oberhaus zurück. „Beim Nord-Derby zwischen Nütterden und Kranenburg hatte ich alle Hände voll zu tun“, erinnert sich der Winnekendonker. Für ihn war dieses Spiel die Grundlage für den Aufstieg in die Bezirksliga, den er in diesem Jahr wiederum mit dem Aufstieg in die Landesliga krönen konnte. Als er im Frühjahr 2019 mit dem Hobby angefangen hat, dachte er aber noch nicht an Deutschlands sechsthöchste Spielklasse: „Die Aussicht, Spiele zu leiten, war total attraktiv für mich – egal in welcher Spielklasse. Dass es mich nun in die Landesliga geführt hat, freut mich umso mehr.“ Sein Weg dahin verlief ziemlich steil, in jeder Saison stieg Degen eine Liga auf. Möglich gemacht hat dies auch seine Frau Annika: „Sie ist bei meinen Spielen oft dabei und gibt mir den Rückhalt, ohne den ich mein Hobby nicht ausleben könnte.“ Bei seinem bisher größten Highlight, einem Spiel der Traditionsmannschaft von Schalke 04, stand sie ebenfalls am Spielfeldrand und feuerte ihn an. In der Landesliga, so hofft Degen, wird es möglichst ähnliche schöne Spiele geben.