Fußball : Jasper Cillesen ist zurück in der Grenzregion

Jasper Cillessen will unbedingt den Sprung in den WM-Kader schaffen. Leicht wird es aber nicht. Foto: AP/Martin Meissner

Niederrhein Der niederländische Keeper hat im Sommer für einen Coup gesorgt. Er ist zu seinem Ex-Verein NEC Nimwegen zurückgekehrt. Ein Umzug in seinen Heimatort Groesbeek, Nachbarort von Kranenburg, schließt er nicht aus.

Die Fußball-Torhüter erlebten in den Niederlanden einen bewegten Sommer. Die drei Top-Klubs Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven und AZ Alkmaar wollten mehr Qualität zwischen den Pfosten – und durchforsteten den Transfermarkt nach starken Keepern. Immer wieder fiel dabei auch der Name Jasper Cillessen. Der 33-Jährige, der zuletzt beim FC Valencia auf der Bank saß, wurde mit gleich mehreren Vereinen in Verbindung gebracht. Schließlich benötigt er dringend Spielpraxis, um im November bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein zu können. Doch Cillessen wechselte nicht etwa zu einem der Titelanwärter. Stattdessen unterschrieb der Torhüter beim Vorjahres-Tabellenelften NEC Nimwegen. Es war die kurioseste Nachricht des holländischen Transferfensters.

„Jasper ist ein Torhüter mit außergewöhnlichen Qualitäten, der Beste in den Niederlanden. Wenn man als NEC einen solchen Torhüter verpflichten kann, sollte man nie zweifeln. Wir haben keinen Torhüter gesucht, aber der Torhüter hat uns gefunden“, sagt der Sportdirektor Ted van Leeuwen. Die Verpflichtung war auch deshalb so bemerkenswert, da die Rot-Grün-Schwarzen mit Mattijs Branderhorst bereits einen starken Mann zwischen den Pfosten hatten. „Mattijs Branderhorst hat es hervorragend für NEC gemacht und mehr Punkte für uns geholt als verloren, aber das war eine außerordentliche Chance. Die Gesetze des Spitzensports. Wir freuen uns, dass Jasper wieder da ist, wo es für ihn angefangen hat: bei NEC“, so Ted van Leeuwen bei der Vorstellung des Keepers.

Info Eine gute Saison mit NEC Nimwegen Überblick NEC Nimwegen steht mit Keeper Jasper Cillessen auf Platz elf der Eredivisie. Doch es wäre mehr möglich. Im Goffertstadion wird attraktiver Fußball gezeigt, nachdem im Sommer kräftig in den Kader investiert worden war. Keeper Jasper Cillessen hatte seinen Stammplatz beim FC Valencia in der vergangenen Saison an den Georgier Giorgi Mamardashvili verloren. So suchte er nach einem neuen Verein.

Jasper Cillessen durchlief bereits die Jugendabteilung von NEC und schaffte in Nimwegen vor knapp zehn Jahren den Durchbruch bei den Senioren. Im Sommer 2011 wechselte der Torhüter dann zum Rekordmeister Ajax Amsterdam. Später war Cillessen jahrelang der Reservemann hinter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona, ehe 2019 der Wechsel zum FC Valencia folgte. Dort wurde er zunächst die Nummer eins. Nun kam es zur umjubelten Rückkehr, um die Chance auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu wahren. „Ich bin sehr glücklich, wieder Zuhause zu sein. In den vergangenen zehn Jahren habe ich wunderbare Abenteuer erlebt. Nach Nimwegen zurückzukehren, ist für mich das i-Tüpfelchen. Aber ich bin noch nicht fertig. NEC arbeitet an einem schönen Projekt. Mit meiner Erfahrung denke und hoffe ich, dem Team etwas hinzufügen zu können“, sagt Jasper Cillessen.

Jasper Cillessen kennt sich allerdings nicht nur in der 170.000-Einwohner-Studentenstadt Nimwegen bestens aus. Der 33-Jährige stammt nämlich ursprünglich aus dem Grenzort Groesbeek, direkt hinter der Kranenburger Grenze. Die ersten Schritte im Jugendfußball ging der Junggeselle beim namhaften Klub „De Treffers“ in Groesbeek, bei dem ambitionierter Amateurfußball gespielt wird. Die Familie Cillessen wohnt noch in der Stadt, der Torwart selbst hat im Spätsommer eine Wohnung in Nimwegen bezogen. Ein Umzug nach Groesbeek sei nicht ausgeschlossen, vorerst will er sich aber auf den Fußball fokussieren. „Du kannst den Jungen aus Groesbeek holen, aber Groesbeek nicht aus dem Jungen“, sagte der Niederländer nach seinem Klubwechsel der Tageszeitung „De Gelderlander“. „Ich habe fünf Jahre bei Ajax Amsterdam und sechs Jahre in Spanien gespielt. Das verändert deinen Blick auf die Welt. Ich habe weniger nötig, um mich heimisch zu fühlen. Es geht jetzt mehr um die Menschen, die du um dich herum hast. Sie sorgen dafür, dass man sich irgendwo Zuhause fühlt. Ich fühlte mich in Spanien heimisch mit meiner Familie bei mir“, so Cillessen weiter. Und dennoch: Wenn der Routinier über die Straße Nijmeegsebaan in Richtung Groesbeek fährt und die Platzanlage von Germania Groesbeek sieht, schlägt das Herz unverändert höher. „Es hat sich viel verändert, aber es ist auch einiges gleichgeblieben. Wenn du aus einem Dorf kommst, ist es schwieriger, in einer Stadt anzukommen“, sagt Cillessen, der als großer Fan der Karnevalsfeste in der Grenzregion gilt.

Aktuell kämpft Jasper Cillessen darum, bei der Weltmeisterschaft in Katar zwischen den Pfosten zu stehen. Die Leistungen in der Eredivisie stimmen derzeit. Das Turnier steigt ab dem 20. November. Doch die Konkurrenz bei „Oranje“ ist durchaus beträchtlich. Zuletzt stellte die Trainerlegende Louis van Gaal den 38-jährigen Remko Pasveer von Ajax Amsterdam auf, der durchaus überzeugte. Auch Mark Flekken (SC Freiburg) gilt als Kandidat. Viele Experten sehen Jasper Cillessen allerdings als den stärksten Torwart. Schwierig wird es für den 33-Jährigen allerdings. Immer wieder berichten Medien, dass der Keeper kein wirklich gutes Standing in der Mannschaft habe. Schon bei der Europameisterschaft 2021 war Jasper Cillessen nach einer Corona-Infektion aus dem Kader gestrichen worden. Der Keeper reagierte erbost. Dem Vernehmen nach hatte der damalige Coach Frank de Boer die Entscheidung getroffen, weil Jasper Cillessen von den Kollegen nicht akzeptiert würde.

Und auch nun steht der Mann aus Groesbeek erneut in der Kritik, nachdem er in Interviews immer wieder unterstrichen hatte, dass er der einzige Kandidat mit Turniererfahrung sei.