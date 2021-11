Leichtathletik : Der Pfalzdorfer Sylvesterlauf bleibt ein Renner

Menschenmassen auf und an der Strecke – das war in der Vergangenheit ein gewohntes Bild beim Sylvesterlauf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Für die Veranstaltung am letzten Tag des Jahres liegen bereits 1777 Meldungen vor. Ausrichter Alemannia ist von der guten Resonanz überrascht.

Der Sylvesterlauf von Alemannia Pfalzdorf ist auch zu Corona-Zeiten das, was er immer war: ein Renner. Denn es lagen am Dienstag bereits 1777 Meldungen für die Rennen vor, die am letzten Tag des Jahres ab 13.15 Uhr im Gocher Ortsteil stattfinden werden. Und das verblüfft selbst die Alemannia. „Wir sind von der Resonanz überrascht. Wir hätten nicht gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so viele Meldungen haben würden“, sagt Tim Verhoeven vom Organisations-Team.