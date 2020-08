Tennis : Marco Voß ist neuer Kreismeister

Kreis Kleve Im Finale gewinnt der Kalkarer mit 6:0, 6:2 gegen Manuel Bossig (Uedemer TC). Aufgrund der hohen Temperaturen musste der Veranstalter einige Matches in die Abendstunden legen. Die Herren 70 traten gar nicht erst an.

Marco Voß (TC Kalkar) sorgte für eine faustdicke Überraschung bei den Tennis-Kreismeisterschaften auf der Anlage des TC Rot-Weiß Goch. In der Altersklasse „Herren offen“ setzte er sich ohne Satzverlust durch. Voß, der an Position vier gesetzt war, bezwang im Finale Uedems Manuel Bossig mit 6:0, 6:2.

Insgesamt 98 Teilnehmer duellierten sich im Einzel, Doppel und Mixed. „Ich war sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf. Trotz der Corona-Pandemie hatten wir gute Anmeldezahlen. Allerdings weise ich darauf hin, dass der Tenniskreis Kleve in Zukunft zwingend helfende Hände benötigt, sodass die Kreismeisterschaften weiterhin stattfinden können“, so Veranstalterin Alexandra Nitsche. Aufgrund der hohen Temperaturen wurden zuletzt viele Matches in die Abendstunden verschoben. Die Herren 70 traten gar nicht erst an. „Das wäre bei dem Wetter einfach zu gefährlich gewesen“, sagte Nitsche.