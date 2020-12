Fußball : SV Nütterden hat viel Luft nach oben

Kranenburg Der A-Ligist schwächelt bislang. Besonders die Stabilität und das Spielglück fehle in dieser Saison, sagt Trainer Joachim Böhmer.

In der vergangenen Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A sorgte der damalige Aufsteiger SV Nütterden immer wieder für Furore. Dank des unbedarften Auftretens und einer spielerischen Leichtigkeit auf dem Platz schaffte es das Team von Trainer Joachim Böhmer immer wieder, die Gegner zu überraschen. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs lag der SVN auf Rang sechs. Und daran wollte die Mannschaft auch in der neuen Spielzeit wieder anknüpfen. Doch bis zur Corona-Unterbrechung war dies noch nicht gelungen. Gerade einmal sieben Punkte aus sieben Partien stehen auf dem Konto.

Und auch das vielzitierte Spielglück, was de Mannschaft in der vergangenen Saison immer wieder hatte, ist dem SV Nütterden abhanden gekommen. Partien, die in der in der Spielzeit 2019/20 noch in der Schlussphase gewonnen worden waren, gingen nun verloren. „Nehmen wir nur die Spiele gegen Pfalzdorf und Kessel. Gegen die Alemannia kamen wir nach einer katastrophalen ersten Halbzeit und einem 0:2-Rückstand noch auf 2:2 heran und scheiterten in der Folge an Latte und Pfosten. Am Ende sorgten zwei Standards für unsere Niederlage“, so Böhmer.