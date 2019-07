Leichtathletik : Aengenheister: „Es fehlt am absoluten Willen“

Leichathletik-Legende Gerd Aengenheister stellte sich den Fragen unseres Autors in der Redaktion der Rheinischen Post in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg-Nütterden Gerd Aengenheister ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Leichtathletik Nütterden. Nun feiern die Sportler ihr 40-jähriges Jubiläum.

Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Gerd Aengenheister über das Erfolgsgeheimnis seines Vereins, einen Mentalitätswandel bei der Jugend und die Leichtathletik im Kampf um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. In diesem Jahr feiert sein Klub den 40. Geburtstag. Aengenheister selbst war es, der mit der Gründung des mittlerweile legendären Lauftreffs an den Sieben Quellen den Grundstein für die spätere Entwicklung der Nütterdener Leichtathletik legte.

Herr Aengenheister, wie steht es um die Leichtathletik Nütterden?

Info Die Leichtathleten Nütterden im Überblick Gründung 1970 startete im deutschen Sport die Trimm-dich-Bewegung. Gerd Aengenheister gründete mit Sportkollegen dann 1979 den Lauftreff am Reichswald und den sieben Quellen, bevor dieser 1982 dem SV Nütterden als Abteilung beitrat und nun seit 26 Jahren als Leichtathletik (LA) Nütterden eigenständig ist. Sportanlage Auch Aengenheister war es, der in Sachen Kunststoffbahn einen langen Atem besaß und immer wieder für diese kämpfte. 2012 wurde die Sportanlage am Haferkamp in Nütterden eröffnet. Dafür sei er der Gemeinde und Bürgermeister Günter Steins noch stets dankbar.

Gerd Aengenheister Wir sind mit knapp 400 Mitgliedern wirklich gut aufgestellt. Diese kommen etwa zu 40 Prozent aus Kranenburg, die Mehrheit also aus der Peripherie. Das ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Dazu kommt: Mit unserer Sportanlage am Haferkamp haben wir seit 2012 ein tolles Domizil, um Breiten- und Spitzensport durchführen zu können. Und das in allen Leichtathletik-Disziplinen mit den Ausnahmen des Stabhochsprungs, des Hammerwerfens und des Diskuswurfes. Unsere Trainingsangebote sind seit Jahren sehr gut besucht, wir haben es eher mit einem Luxusproblem zu tun.

Welches haben Sie da im Sinn?

Aengenheister Nun, wir sind zwar, was die Anzahl der Übungsleiter in der Jugendarbeit anbelangt, gut aufgestellt. Aber wir stoßen auch an Grenzen unserer Kapazität. Trainingsgruppen dürfen nicht zu groß sein, sonst ist das Training nicht mehr effektiv. Glücklicherweise ist es allerdings noch nicht dazu gekommen, dass wir Kinder und Jugendliche ablehnen mussten. Wir bieten daher auch weiterhin ein Schnuppertraining an, sodass Kinder die Vielfältigkeit der Leichtathletik kennenlernen.

Was ist das Erfolgsrezept Ihres Vereins?

Aengenheister Ich bin der Überzeugung, dass wir uns sehr individuell mit jedem unserer Mitglieder beschäftigen. Zudem haben wir viele qualifizierte Übungsleiter. Gleichzeitig bleiben wir uns treu und wollen weiterhin mit einem Fokus auf Technik und Koordination Substanz vermitteln. Es ist unser Anspruch, dass Kinder und Jugendliche nicht nur schnell, sondern auch technisch sauber laufen.

Wie viele der Mitglieder Ihres Vereins betreiben Leichtathletik wettkampforientiert?

Aengenheister Das sind weniger, als man erwarten könnte. Knapp 25 Jugendliche nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil. Das ist in meinen Augen merkwürdig, immerhin trainieren wir doch für Wettkämpfe und das Kräftemessen mit anderen. Es bräuchte die Bereitschaft zu regelmäßigem Training. Ich muss da einen Mentalitätswandel feststellen. Die Kinder haben schon in frühem Alter viel zu viel zu tun. Andererseits fehlt es an dem absoluten Willen, den eigenen Körper an sportliche Grenzen zu bringen. Dabei haben wir viele Talente in unseren Reihen. Auch die Eltern vermitteln nur selten diese Gier nach Wettkampfmessen. Damit hadern wir durchaus regelmäßig. Und dennoch sage ich: Im Vergleich zu anderen Vereinen der Region betreiben wir Meckern auf hohem Niveau.

Haben Sie das Gefühl, dass die Leichtathletik im öffentlichen Interesse unter dem Diktat des omnipräsenten Fußballs zunehmend in ein Schattendasein rückt?

Aengenheister Tatsächlich glaube ich das nicht. Unser Sport ist für den Zuschauer weiterhin sehr attraktiv und vielfältig. Ich weise da gerne auf das Kinderleichtathletikfest auf unserer Anlage hin, bei dem zuletzt 108 Kinder unsere Sportart zelebriert haben. Allerdings stimme ich zu, dass unsere Sportart in den Medien ein Stück weit unterrepräsentiert ist. Da haben wir es nicht leicht gegen den Fußball. Dabei zeigt der Alltag in unserem Verein, dass Fußball und Leichtathletik Hand in Hand gehen können. Schließlich trainieren einige Fußballspieler bei uns mit, damit sie fit bleiben. Zudem darf ich sicher noch einen Fernsehtipp geben: Am kommenden Wochenende werden die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin bei der ARD übertragen. Da lohnt sich das Einschalten sicher. Da wird vielleicht der Spaß an der Leichtathletik geweckt.

Werfen wir mal einen Blick auf den Verband. 2017 wurden die Leichtathletik-Regionalverbände neu eingeteilt. Seitdem gehört Kranenburg zum Verband der „Region Nord“ mit drei weiteren ehemaligen Kreisen. Dieser Verband erstreckt sich bis nach Bottrop. Den Kreis Klever Leichtathletik-Verband hat man damit abgewickelt. Wie stehen Sie zu dem Schritt?

Auf der 2012 eröffneten Platzanlage in Nütterden finden die Leichtathleten optimale Trainingsbedingungen vor. Foto: Evers, Gottfried (eve)