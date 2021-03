Aus den Vereinen : TuS Kranenburg modernisiert seine vereinseigene Sportbar

So wird die Sportsbar im Vereinsheim des TuS Kranenburg einmal aussehen, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind. Foto: TuS

Kranenburg Bereits seit November packt eine Handvoll Ehrenamtler beim Projekt im Vereinsheim kräftig an. Vom Umbau sollen vor allem die Jugendlichen des Klubs profitieren.

Mit einer Handvoll Ehrenamtlern packte der 40-Jährige das Projekt an. Wände wurden herausgerissen, die Decken aufpoliert und neuer Boden verlegt. Ein weiterer Eingang wurde eingebaut, zudem ist die Heizungsanlage modernisiert worden. Außerdem bekam das Vereinshaus einen Glasfaseranschluss für noch schnelleres Internet. All das war ein echter Kraftakt für die Männer um Patrick Reimer.

„Mittlerweile haben wir in die Planung und die Umsetzung unzählige Stunden investiert. Umso mehr freuen wir uns, dass das Projekt bald fertiggestellt werden kann“, sagt Reimer. Seit November 2020 laufen die Arbeiten am Sportzentrum. Bald soll auch das Mobiliar, darunter die Theke und die Sitzbank, beim Verein ankommen.

Sebastian Adams gewinnt S-Springen in Keppeln

Reiten : Sebastian Adams gewinnt S-Springen in Keppeln

Immer wieder seien die Männer bei den Bauarbeiten auf Widrigkeiten gestoßen, so Reimer. Schließlich stammt das Platzhaus aus den 80er-Jahren. „Da machst du einen Plan, reist eine Wand herunter und merkst, dass der Plan schon nicht mehr funktioniert. Wir mussten mehrfach umdenken“, sagt der Geschäftsführer. Doch mittlerweile stünde das Projekt kurz vor der Fertigstellung. Daran, dass es nun so zügig voranging, dürften auch die Corona-Krise und der sportliche Lockdown ihren Anteil haben.

Immerhin konnten die Freiwilligen, die von einigen privaten Firmen unterstützt worden sind, so ungestört im Platzhaus arbeiten. „Es wäre auch möglich gewesen, die Kantine im laufenden Spielbetrieb von den Umkleidekabinen zu trennen. Aber so war es natürlich noch deutlich einfacher. Wir konnten alle Gerätschaften liegen lassen und auch die umliegenden Räume nutzen“, sagt Patrick Reimer.

Wenn die neue Sportsbar fertiggestellt ist, sollen dort die Feierlichkeiten des Vereins stattfinden, dessen erste Mannschaft in der unterbrochenen Saison auf Tabellenplatz fünf der Gruppe eins der Kreisliga A steht. Trainer des Teams ist der 53-jährige Michael Umbach. Er hat dem Verein auch bereits die Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Die zweite Mannschaft des TuS Kranenburg ist in der Kreisliga C unterwegs.