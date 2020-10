Fußball : Viktoria Goch feiert Zittersieg gegen Uedemer SV

Goch/Uedem Angreifer Levon Kürkciyan trifft beim 2:1-Erfolg doppelt für den neuen Bezirksliga-Spitzenreiter. Matthias Sankowski erzielt den Anschluss für die Gäste.

Engagiert starteten die Gastgeber von Trainer Daniel Beine in die Begegnung und waren um Spielkontrolle bemüht. Doch der Uedemer SV hielt die Gocher Angreifer erst einmal auf Distanz. Ein individueller Fehler leitete die Führung für Goch ein. Der armenische Angreifer Levon Kürkciyan, im Sommer vom Oberligisten 1. FC Kleve gekommen, umspielte zwei Gegner und ließ dann aus 20 Metern mit einem Flachschuss USV-Keeper Timo Peeters keine Chance. In der Folge vergaben Luca Schmermas und Kosovar Demiri für die Viktoria in aussichtsreicher Position. Eine scharfe Hereingabe von Kürkciyan wurde wiederum vom Wind nach 39 Minuten ins Tor getragen.

„In Halbzeit eins waren wir besser und haben hochverdient geführt. In Durchgang zwei war Uedem besser. Wir werden uns trotz des Sieges steigern müssen“, erklärte Gochs Trainer Daniel Beine nach dem Schlusspfiff. Sein Team, das Beine mittelfristig in die Landesliga führen will, führt weiterhin die Bezirksliga-Tabelle an.