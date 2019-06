Jugendfußball : Kleves U17 verkauft sich gut gegen Duisburg

Kleve B-Junioren: 1. FC Kleve - TuRa Duisburg 1:3.

Das Zünglein an der Waage spielte am Sonntag die U17 des 1. FC Kleve. Für die Elf von Detlev Remmers stand bereits zuvor nach zwei Pleiten fest, dass sie nächstes Jahr in der Leistungsklasse an den Start geht. Jedoch benötigte der Gegner der Rot-Blauen, TuRa Duisburg, einen möglichst hohen Sieg, um die Chancen auf die Niederrheinliga zu wahren. Die Schwanenstädter hielten auf der Platzanlage am Bresserberg aber gut dagegen, auch wenn es letztendlich eine 1:3-Niederlage setzte.