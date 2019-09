Jugendfußball : Kleves U15 startet mit Punktgewinn

Kleve C-Junioren-Niederrheinliga: 1. FC Kleve - SGS Essen-Schönebeck 1:1.

Die Klever C-Junioren starten ordentlich in die U15-Niederrheinliga. Mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden trennte sich das Team von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert am Bresserberg von der SGS Essen-Schönebeck und verbucht damit den ersten Zähler auf der Habenseite.

Bis auf Diyan Sezek und Adris Oraca hatten die Klever alle Mann an Bord. Mit Schönebeck, das wurde schnell klar, war allerdings ein starker und ebenbürtiger Gegner zu Gast. Schönebeck startete auch mit mehr Ballbesitz in die Begegnung und münzte den ersten Torschuss durch Erik Thurm aus gut zwanzig Metern unter die Latte in die 1:0-Führung um (10. Minute). Kleve fand anschließend besser in die Begegnung und setzte die Hintermannschaft der Gäste immer besser unter Druck. Die erste große Gelegenheit hatte Malte Baumeister per Kopfball nach einem schönen Freistoß von Jan Braam, dieser wurde aber pariert. Auch danach zeigten beide Teams guten Fußball, nach einer Hereingabe von Jiro Großhans hatte Miguel Mooren, der auf Außen ein Aktivposten war, den Ausgleich auf dem Fuß, auch hier war aber Essens Torwart zur Stelle, sodass es bis zur Pause beim 0:1 blieb.