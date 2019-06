Jugendfußball : Kleves C-Junioren siegen mit 1:0

Kleve Niederrheinliga-Relegation C-Junioren: Bayer Wuppertal - 1. FC Kleve U 15 0:1 (0:1).

Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Gäste nochmal. „Wir sind körperlich präsenter geworden und haben das Zentrum besser im Griff gehabt, konnten den letzen Ball aber oft nicht präzise genug spielen“, sagte Hommels. Seine Elf kam durch Lehnert und Milan Taylan zu guten Konterchancen, ließ diese aber ungenutzt. So mussten die Rot-Blauen nochmal den Druck der Wuppertaler überstehen. Diese kamen in Halbzeit zwei zu einer aussichtsreichen Gelegenheit, die in höchster Not von Erik Zillig auf der Linie geklärt wurde. So gewann die U15 letztlich verdient mit 1:0 und hat drei wichtige Zähler eingefahren. Im Parallelspiel setzte sich Kray gegen den FSV Duisburg vor beeindruckender Kulisse mit 3:2 durch. Es bahnt sich ein packendes Rennen in einer spannenden Gruppe an, bei dem die Klever nächste Woche auf „große Unterstützung beim einzigen Heimspiel hoffen“, wie Hommels sagt. Bemerkenswert war auch die Leistung der eingewechselten Spieler, die hervorragend spielten.