Volleyball Kleverland Volleys mit vielen Defiziten

Info

Programm Die Kleverland Volleys stehen in der Herren-Verbandsliga am kommenden Wochenende vor einer lösbaren Aufgabe. Sie haben am Samstag, 18. Februar, 17.30 Uhr, das noch sieglose Schlusslicht Moerser SC II in der Sporthalle an der Antoniterstraße zu Gast. Die SV Bedburg-Hau tritt in der Frauen-Landesliga am Samstag, 16.15 Uhr, in der Theodor-Heuss-Sporthalle in Obrhausen gegen den TV Voerde an.