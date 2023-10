Volleyball-Verbandsliga Kleverland Volleys und SV Bedburg-Hau trauern Chancen nach

Schon die Anfangsphasen aller drei Sätze am Netz des VC Essen-Borbeck II dokumentieren, dass sich die Frauen von Aufsteiger SV Bedburg-Hau wie im gesamten Verlauf der Partie frühzeitig und konstant in der Defensive befanden. 7:13 im ersten Satz, glatt 0:6 in Durchgang zwei und ein 5:9 im Schlussdurchgang waren die Ausgangspositionen für die Mannschaft von Trainerin Petra Stockhorst. Offensichtlich wurde dabei schon, dass Punktgewinne meist direkt per Aufschlag oder über Fehler in der Annahme gewonnen wurden. „Uns fehlten irgendwie Stabilität und Selbstvertrauen. Wir hatten oft Probleme, uns in Ballwechseln gut auf die jeweilige Situation einzustellen“, nannte Stockhorst die Defizite ihrer Schützlinge auf dem Hauptspielfeld der großen Borbecker Halle, in der anschließend noch eine Zweitliga-Partie stattfand.