Bittere Niederlage am letzten Spieltag Die Kleverland Volleys müssen in die Relegation

Die Mannschaft drehte im zweiten Durchgang mit Carolin Sicker auf Außen sowie mit Nadine Golibrzuch und Laura Kühn in der Netzmitte durch Schnellangriffe und gute Blockszenen stark auf. Der Favorit war beim 15:25 oft in der Defensive und traf danach in Satz drei und vier weiter auf massiven Widerstand des Absteigers. Die SV Bedburg-Hau hatte im vierten Durchgang sogar Satzbälle und war kurz davor, den Match-Tiebreak zu erzwingen. „Schade, dass die Partie nicht in den Tiebreak gegangen ist. Auf jeden Fall haben wir noch einmal gezeigt, dass wir spielerisch das Niveau für die Verbandsliga haben“, sagte Petra Stockhorst, für die es mit ihrem Team nach nur einem Jahr in der Klasse wieder runter in die Landesliga geht.