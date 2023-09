Volleyball im Kreis Kleve Kleverland Volleys und SV Bedburg-Hau verkaufen sich teuer

Die Kleverland Volleys und die SV Bedburg-Hau waren mit klaren Heimsiegen in die Saison gestartet. Jetzt mussten sie in Auswärtsspielen bei Mannschaften, die zu den Titelanwärtern zählen, Niederlagen hinnehmen. Die Volleys blieben in der Männer-Verbandsliga beim 0:3 (21:25, 19:25, 8:25) beim Düsseldorfer Klub Eintracht Spontent ohne Satzgewinn, der dem Aufsteiger SV Bedburg-Hau in der Frauen-Verbandsliga beim 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 20:25) wenigstens gelang.