Volleyball-Verbandsliga Kleverland Volleys und SV Bedburg-Hau unter Zugzwang

Neuling SV Bedburg-Hau liegt in der Frauen-Verbandsliga vier Spieltage vor Schluss als Vorletzter vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück. Den nimmt der VC Essen-Borbeck II ein, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. „Wir wissen, dass wir nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt haben. Aber so lange rein rechnerisch etwas möglich ist, werden wir nicht aufgeben. Doch uns müsste jetzt auch einmal ein überraschender Erfolg gelingen“, sagt Petra Stockhorst, Trainerin der SV Bedburg-Hau. Die Möglichkeit dazu gibt es am Samstag in der Heimpartie gegen den Tabellenzweiten Bayer Wuppertal, die um 15 Uhr in der Dietmar-Müller-Sporthalle beginnt. Die personellen Vorzeichen stehen gut. Alle Spielerinnen sind dabei.