Volleyball-Verbandsliga Kleverland Volleys zeigen beste Leistung der Saison

Die Kleverland Volleys haben in der Volleyball-Verbandsliga der Männer mit einem 3:0 (25:21, 25:23, 25:17)-Heimsieg gegen den VV Humann Essen V ihre Position in der oberen Tabellenhälfte verteidigt. Aufsteiger SV Bedburg-Hau rutschte in der Frauen-Verbandsliga nach seiner 1:3 (25:23, 10:25, 15:25, 10:25)-Niederlage im Heimspiel gegen den neuen Spitzenreiter VV Humann Essen II dagegen auf den sechsten Platz ab.