Volleyball-Verbandsliga der Herren : Volleys nur zu Beginn mit Problemen

Bedburg-Hau/Goch Die Kleverland Volleys machen sich das Leben beim 3:0-Heimsieg gegen den Verberger TV zunächst selbst schwer. Das Team verbessert sich auf Platz zwei.

Die Kleverland Volleys haben in der Volleyball-Verbandsliga der Herren ihre Heimpartie gegen den Verberger TV letztendlich deutlich mit 3:0 (25:22, 25:17, 25:15) gewonnen. Doch anfangs schien es so, als ob die Mannschaft wie bereits am vorigen Spieltag in Hürth nun auch vor eigenem Publikum bei ihren Aufschlägen die Netzhöhe sowie Länge und Breite des gegnerischen Spielfeldes erst einmal wieder ausmessen müsste.

„Beim 3:0-Sieg eine Woche zuvor in Hürth haben wir im ersten Durchgang acht Aufschlagfehler gehabt. Nun gegen Verberg war es in Satz eins zwar einer weniger, aber es waren immer noch sieben“, sagte Trainer Derk Wetzold. Damit machten sich die Volleys, die sich durch den Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem Kreisrivalen Kevelaerer SV verbesserten, zu Beginn der Partie selbst das Leben schwer. Obendrein spielte auch eine Rolle, dass Wetzold sein Team umbesetzen musste. Wegen Personalengpässen brachte er im Zuspiel Alexander Pötzsch für Ben Köllner. Als Außenangreifer wurde kurzfristig Routinier Thomas Holtermann reaktiviert.

Programm Die Kleverland Volleys haben in der Herren-Verbandsliga jetzt erst einmal ein freies Wochenende. Die nächste Partie steht für den Tabellenzweiten am Samstag, 15. Oktober, 18.30 Uhr, beim punktgleichen Dritten Holzheimer SG an.

Was sich zum Ende des ersten Durchgangs damit bereits abgezeichnet hatte, bestätigte sich dann spätestens ab dem listigen Punktgewinn von Alexander Pötzsch zum 11:11 zur Mitte des zweiten Satzes. „Unser Aufschlag- und Angriffsdruck hat zugenommen. Über Außen und über Tobias Brendgen haben wir uns zusehends besser durchgesetzt“, sagte der Coach der Volleys. Das waren die entscheidenden Vorteile für die daraus resultierenden deutlichen Satzgewinne seiner Mannschaft. Über 18:14 und 22:16 zogen die Volleys in Durchgang zwei zum 25:17 davon. Im dritten Satz ging es ab dem Zwischenstand von 4:4 über 9:5 und 21:10 zum klaren 25:15.

Derk Wetzold war nach dem unerwartet glatten Erfolg ohne Satzverlust zufrieden mit seiner ersatzgeschwächten Mannschaft. „Das war eine Leistung, auf die wir aufbauen können. Mal sehen, was dann in dieser Saison noch so geht“, sagte der Coach. Erst einmal wird die Spielzeit aber wegen der Herbstferien unterbrochen. Die Kleverland Volleys hoffen, dass sie anschließend in der Begegnung beim Tabellendritten Holzheimer SG zum ersten Mal in Bestbesetzung antreten können.