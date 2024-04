Aus in der Relegation Kleverland Volleys steigen in Landesliga ab

Das Kapitel Volleyball-Verbandsliga fand in der Relegation für die Kleverland Volleys vor heimischer Kulisse ein bitteres Ende. Nach einem 3:1 (21:25, 25:18, 25:21, 25:15) beim Verberger TV verloren die Volleys das „Endspiel“ gegen den VV Humann Essen VI in der Sporthalle an der Antoniterstraße mit 1:3 (25:23, 22:25, 13:25, 19:25). Zuvor schon hatte sich Essen am Freitag im ersten der drei Relegationsspiele mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:16) gegen Verberg behauptet.