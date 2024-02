Volleyball Das Abstiegsgespenst hockt auf der Netzkante

Die Hoffnung der Kleverland Volleys, mit einem Sieg beim Verfolger TV Mülfort-Bell einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen, ist geplatzt. Nach einem noch umkämpften Auftaktsatz waren die Volleys am Mülforter Netz insgesamt machtlos. „Wir waren im ersten Satz nicht schlecht. Auch anschließend war unsere Leistung keinesfalls unterdurchschnittlich. Aber auf der anderen Seite haben die Mülforter wohl das Beste gespielt, was sie je gespielt haben“, kommentierte Volleys-Trainer Derk Wetzold die Dominanz des Gastgebers. Sehr schnell lagen die Volleys in Satz zwei 0:6 und 0:10 hinten. In Satz drei wurde aus einem 4:8-Rückstand alsbald ein 8:18-Rückstand. „Mülfort machte enormen Druck mit Aufschlägen. Und im Block hatten sie unsere Angreifer gut im Griff“, sagte Wetzold. Die Umbesetzung seiner Angriffsreihen im dritten Satz änderte daran nichts. „Die Niederlage in diesem Sechs-Punkte-Spiel ist ärgerlich. Jetzt müssen wir versuchen, gegen TuSA Düsseldorf und Holsterhausen den einen oder anderen Punkt zu holen. Und am letzten Spieltag fällt dann gegen Ratheim wohl die Entscheidung.“