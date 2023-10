Volleyball-Verbandsliga Für die Kleverland Volleys hat der Abstiegskampf begonnen

Bedburg-Hau · Die Mannschaft von Trainer Derk Wetzold kassiert in Düsseldorf die dritte Niederlage in Folge. Frauen der SV Bedburg-Hau überzeugen trotz 1:3 in Wuppertal.

30.10.2023, 13:10 Uhr

Trainer Derk Wetzold (vorne) kann aktuell mit den Auftritten der Kleverland Volleys nicht zufrieden sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Fritz Holtmann