Volleyball-Verbandsliga Volleys verpassen eine große Chance

Am nächsten Samstag geht es für die Volleys nun gegen Schlusslicht ART Düsseldorf II. Derk Wetzold: „In Düsseldorf müssen wir drei Punkte holen.“ Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht, dass die Volleys in Ratheim eine große Chance verpasst haben. Die Mannschaft belegt mit acht Punkten aus acht Spielen aktuell Rang sieben, der am Saisonende den Gang in die Relegation bedeutet.