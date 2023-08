Landesturnier Rheinland Mannschaft des Kreises Kleve gewinnt die Landesstandarte

Johanna Voelkel-Hilbrich belegte in der Einzelwertung der Teilnehmer des Pferdesportverbandes Rheinland im Kampf um den Goldenen Steigbügel mit Bali (46,9 Strafpunkte) den zweiten Platz. Sie musste sich nur Lena Scheepers (Eversael) mit La Mum (42,7), die im Juli den Bundeswettkampf in der Vielseitigkeit gewonnen hatte, geschlagen geben. Voelkel-Hilbrich erreichte mit ihrem zweiten Pferd Clover Diamond (50,5) zudem Platz vier in dieser Wertung. Yvonne Booten mit Come on Charlotte (56,2), Steffen Bißels mit Rocky Balboa (62,9) und Christel Heyl mit Emery THC (74,6) belegten die Ränge sechs, neun und zwölf.