Jugendfußball : Klever U17 mit Auftaktpleite

Kleve Niederrheinliga-Relegation B-Junioren: 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg 1:3 (1:0).

Eine Niederlage im ersten Relegationsspiel setzte es für die B-Junioren. Das Team von Detlev Remmers unterlag gestern Morgen zum Auftakt der Qualirunde zuhause gegen Baumberg mit 1:3. Die U17 hatte dabei zahlreiche Spieler des jüngeren 2004er-Jahrgangs in ihren Reihen.

Gästespieler Mert Ipekyilmaz legte nur fünf Minuten später nach schnellem Umschaltspiel per Abstauber nach, den ersten Versuch konnte Albers zuvor noch parieren (33.).

Die Gäste kontrollierten die Partie immer mehr, wirklich gefährlich wurden die Rot-Blauen nicht. Stattdessen hatte Baumberg die besseren Chancen, die Angreifer scheiterten jedoch an Albers oder am Aluminium.

Im anderen Gruppenspiel trennten sich Duisburg und Kray 2:2 - die Messe ist also noch lange nicht gelesen.

Zunächst steht noch am Mittwoch das Pokalfinale gegen Sturm Wissel an, ehe es am kommenden Sonntag auswärts zum FC Kray geht.