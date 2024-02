Klassenerhalt ist perfekt SK Kleve qualifiziert sich für die Meisterrunde

„Wir freuen uns sehr, dass wir der Bundesliga erhalten bleiben. Wir haben natürlich keine Chance auf den Titel, werden aber die folgenden vier Wettkämpfe in jedem Fall genießen“, sagt Thissen. In der Meisterrunde, die am Samstag, 17. Februar, voraussichtlich im saarländischen Oberthal startet, ist der SK Kleve insgesamt noch vier Mal gegen Tabellenführer RSV Samo Remscheid, die KF Oberthal und Preußen Lünen gefordert. Jeder Verein hat einmal Heimrecht, den genauen Terminplan muss der Staffelleiter des Deutschen Schere-Keglerbundes noch erstellen.