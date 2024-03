Erneuter Verzicht auf den Aufstieg? Klever Sportkegler machen ihr Meisterstück

Die Damen-Mannschaft der Klever Kegel-Sport-Gemeinschaft (KKSG) hat am letzten Spieltag der Meisterrunde in der Bundesliga im Sportkegeln, der in Remscheid stattfand, den vierten Platz erreicht. Diesen Rang nimmt der Neuling auch in der Abschlusstabelle der Runde, in der die besten vier Teams der regulären Saison in der höchsten Klasse den Deutschen Meister ermittelt haben, ein. Den Titel sicherte sich der RSV Remscheid vor KF Oberthal und Preußen Lünen.