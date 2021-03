Leichtathletik in Kleve : Corona: Lichterlauf findet auch 2021 nicht statt

Kleve Die Organisatoren werden die Veranstaltung in diesem Jahr nicht mehr ausrichten, weil es keine Planungssicherheit für sie gibt. Eine virtuelle Version des Rennens ist für sie keine Alternative.

„Wir haben den Lauf aufgrund der weiterhin ungewissen Situation in der Pandemie, die uns keinerlei Planungssicherheit gibt, auch für dieses Jahr abgesagt. Wir müssen uns eingestehen, dass wir aktuell nicht weiter sind als vor einigen Monaten und die Perspektive für Großveranstaltungen wie den Lichterlauf in diesem Jahr schlecht ist“, sagt Marco van Beek, Leiter des Organisationsteams.

Der Lichterlauf lebe von seiner einzigartigen Atmosphäre und von den vielen Zuschauern an der Strecke. „Für diese Veranstaltung ist es deshalb nicht so einfach, ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Und das Rennen an einem anderen Ort oder in anderer Form zu starten, kommt für uns nicht infrage. Wir wollen auch nichts über das Knie brechen“, so van Beek. Er betonte erneut, dass es keine Überlegung gewesen sei, den Lichterlauf virtuell zu organisieren. „Das Interesse an diesen virtuellen Veranstaltungen lässt mittlerweile auch schon wieder nach. Die Sportler wollen miteinander laufen und nicht irgendwo alleine“, sagt van Beek.