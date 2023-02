Basketball-Landesliga Bittere Niederlage für Merkur Kleve

Doch durch die Umstellung auf eine Mann-Mann-Verteidigung kamen die Gäste besser in die Partie. Und konnten nach 27 Minuten sogar zum ersten Mal in Führung gehen. Bis zwei Minuten vor Spielende wechselte die Führung regelmäßig, keine der beiden Mannschaften konnte den Vorsprung auf mehr als vier Punkte ausbauen. Beim Stande von 85:84 für Kleve hatten die Gäste dann zwei Minuten vor dem Spiel­ende den Sieg in eigenen Händen. Doch nur zwei von sechs Freiwürfen fanden ihr Ziel. Und so konnten die Gastgeber mit dem letzten Angriff der regulären Spielzeit die für sie bereits verloren geglaubte Partie noch ausgleichen und eine Verlängerung erzwingen.