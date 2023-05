Überraschender Aufstieg Klever Keglerinnen sind zurück in der Bundesliga

Silke Thissen von der Klever Kegel-Sport-Gemeinschaft hat ihrer schon recht umfangreichen Sammlung eine weitere Medaille hinzugefügt. Die 50-Jährige gewann bei der Deutschen Meisterschaft im Sportkegeln, die in Trier ausgetragen wurde, im Einzel-Wettkampf der Damen-A-Klasse (45 bis 55 Jahre) die Bronzemedaille. Thissen kann sich zudem darüber freuen, dass sie mit der Damen-Mannschaft der Kegel-Sport-Gemeinschaft künftig wieder in der höchsten Klasse auf die Bahnen geht. Das Team, das als Vizemeister der NRW-Liga den Aufstieg nur knapp verpasst hatte, rückte jetzt nachträglich noch in die Bundesliga auf.