Lokalsport: Klever Futsal-Szene im Höhenflug

Kleve Am 10. Mai richtet die Hochschule ein internationales Futsal-Turnier aus. Zwei Spieler für Nationalmannschaft berufen.

In den hiesigen Sporthallen ist noch immer der Hallenfußball zur Überbrückung der Winterpause fester Bestandteil des Programms der Fußballbegeisterten. Zunehmend aber gewinnt der Futsal-Sport an Relevanz. Diese von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs ist mittlerweile nicht mehr nur an den Stränden Südamerikas verbreitet, sondern in einigen Ländern gar in professionelle Strukturen eingebettet. Auch in Deutschland entwickelt sich die Szene rasant. So steht Futsal bereits seit einigen Jahren im Angebotsportfolio des Hochschulsports an der Hochschule Rhein-Waal. In diesem Jahr findet zum vierten Mal ein internes Studententurnier am 10. Mai auf dem Kunstrasenplatz des BV DJK Kellen statt. 14 internationale Futsal-Teams werden antreten: Kamerun, Nigeria, Südamerika, Indien, Nepal und Deutschland werden unter anderem teilnehmen. Im vergangenen Jahr konnte Südamerika den Pokal für sich einheimsen. Ausgespielt wird der Wettkampf im Hammess-Modell. Dabei spielen die Mannschaften in Runden, die Spielpaarungen der nächsten Runde orientieren sich immer an der aktuellen Tabellensituation. So spielen immer gleichstarke Teams gegeneinander - ein besonders faires Spielsystem für Leistungsvergleiche. Zuschauer sind ausdrücklich erwünscht.