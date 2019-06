Futsal : Uni-Futsal: Klever verkauften sich teuer in Mainz

Kleve Die Futsal-Herren der Hochschule Rhein-Waal sind Dritter bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im rheinland-pfälzischen Mainz geworden.

Das Aus folgte erst im Halbfinale gegen die WG Münster. „Wir sind gut gestartet und haben 2:0 geführt. Am Ende haben wir mit 4:9 und damit schlichtweg zu hoch verloren“, sagt Kornelsen. Zahlreiche klare Chancen nutzte die Mannschaft nicht. „Wenn du vorne deine Tore nicht machst, gewinnst du gegen einen solch erfahrenen Gegner nicht“, sagt der Trainer. Im Spiel um Platz drei schlug das Team Neuling Uni Heidelberg mit 3:0. Bester Spieler der Klever war Tempodribbler Islam Akrab, treffsicherster Stürmer Arne Zitzke. In der kommenden Saison tritt die Hochschule erneut in der Futsal-Niederrheinliga an.