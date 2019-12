Fußball : Klever FC-Reserve verteidigt Pokal

Im vergangenen Jahr setzte sich die Klever FC-Reserve im Finale gegen SV Donsbrüggen durch. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Kellen Fußball-Stadtmeisterschaft am Samstag ab 11.30 Uhr in der Kellener Sporthalle.

Der Klever Budenzauber, der regelmäßig zum Abschluss des Jahres in der Kellener Sporthalle am Postdeich für volles Haus sorgt, wird in diesem Jahr von der Sportgemeinschaft Nordwacht Keeken/Vorwärts Schenkenschanz-Düffelward ausgerichtet. Los geht es am Samstag, 21. Dezember, ab 11.30 Uhr. Die beiden Vorrundengruppen wurden vorab ausgelost. Gruppe A: SG Keeken/Schenkenschanz. SSV Reichswalde, DJK Kleve, SV Griethausen, SV Rindern. Gruppe B: 1. FC Kleve, Siegfried Materborn, BV DJK Kellen, VfR Warbeyen, SV Donsbrüggen.

Îm vergangenen Jahr kamen nach 20 Vorrundenspielen SV Rindern, BV DJK Kellen, der 1. FC Kleve und SV Donsbrüggen ins Halbfinale. Überraschend setzte sich Donsbruggen mit 4:3 gegen Rindern durch, in der anderen Begegnung war es die Reserve des 1. FC Kleve, die BV DJK Kellen knapp mit 2:1 besiegte. Im spanenden Endspiel holte sich die FC-Reserve mit 4:2 gegen SV Donsbrüggen den Wanderpokal.

Info 11.30 Uhr Keeken/Schanz - Reichswalde

„Wir werden auch in diesem Jahr mit einer schlagkräftigenTruppe nach Kellen kommen“, verspricht Lukas Nakielski, „wir wollen den Titel verteidigen“. Die Rot-Blauen, die in der Bezirksliga bislang gut mitgemischt haben, kommen mit acht Spielern und einem Torwart in die Kellener Sporthalle. „Wir freuen uns auf eine schöne Atmosphäre“, sagt der FC-Coach, der sich wie schon im vergangenen Jahr im Hintergrund halten wird. Co-Trainer Artur Stupp wird coachen.

Christian Roeskens, Trainer des SV Donsbrüggen, erinnert sich noch gut an die letzten Stadtmeisterschaften 2018. „Zwei Tage vorher hätte ich fast absagen müssen, dann kamen wir völlig überraschend mit der halben Reserve bis ins Finale. Da haben wir toll gespielt“, sagt Roeskens, der sich immer noch ärgert, dass der Schiedsrichter im Endspiel einen Donsbrügger Akteur vom Platz stellte. „Da sind wir benachteiligt worden“, erinnert sich Roeskens. In diesem Jahr kann sein Team, das in der zweiten Saison in der Kreisliga A spielt, hauptsächlich mit dem A-Liga-Kader auflaufen. „Wir brauchen diesmal wohl nur einen Reservespieler.“

Für den SV Rindern, derzeit Tabellenführer der Kreisliga A, soll das Turnier in Kellen der gute Abschluss einer starken Serie sein. 14 Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. „Wir haben zwar einen Tag vorher unsere Weihnachtsfeier, wollen aber mit der 1. Mannschaft in Kellen aufs Parkett gehen“, betont Trainer Joris Ernst, der die „Zebras“ seit Jahren domptiert. „Am Ende wird die Tagesform entschieden“, sagt Ernst.