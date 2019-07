Fußball : Klever FC-Reserve unterliegt in Büderich

Kleve Testspiel: FC Büderich - 1. FC Kleve II 3:1 (1:1).

Ein Testspiel beim FC Büderich stand für die Reserve des 1.FC Kleve auf dem Programm. Die Schützlinge von Trainer Lukas Nakielski unterlagen dort jedoch mit 1:3. Büderich war im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft und ging bereits nach acht Minuten mit 1:0 in Führung. Für den Ausgleich sorgte kurz vor der Pause der eingewechselte Hogir Adar. Im zweiten Spielabschnitt drückten zunächst die Klever aufs Gaspedal, schafften es aber nicht, dies in Zählbares umzumünzen. So erzielten die Hausherren nach 66 Zeigerumdrehungen den erneuten Führungstreffer und kontrollierten in der Folge die Partie. Nicht unverdient stellte Büderich das Endergebnis zehn Minuten vor Schluss dann auf 3:1.