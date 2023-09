So war der Klever Citylauf auf neuen Strecken

Das Hauptrennen über 10.000 Meter entschied Jörn Hansen (LG Alpen) klar in 35:08 Minuten für sich. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Paul van Lück (TSV Weeze, 39:31) und Nils van Nüß (VfL Merkur Kleve, 41:25). Schnellste Frau war Silke Haschberger (46:36), die die Sparkasse Rhein-Maas vertrat. Im vergangenen Jahr hatte Jörn Hansen sich noch hinter Marathon-Athlet Luca Fröhling mit Platz zwei begnügen müssen. Weil Fröhling aber am vergangenen Wochenende bei der Ironman-Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz in Finnland an den Start gegangen war, traf man ihn am Samstag lediglich in der Meldestelle im Vereinsheim des Ausrichters an.