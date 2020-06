Fußball : Vom Bresserberg in den hohen Norden

Yusuke Unoki (rechts) spielte eine Saison lang im Trikot des 1. FC Kleve. Nun geht er in Skandinavien auf Torejagd. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Bis zum vergangenen Sommer spielte Yusuke Unoki für den Oberligisten 1. FC Kleve. Nun hat der 24-Jährige beim finnischen Zweitligisten AC Kajaani einen Vertrag unterschrieben. Dort will der Japaner mindestens zehn Tore erzielen.

Angreifer Yusuke Unoki hat beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve mächtig Eindruck hinterlassen. Als der Japaner im Spätsommer 2018 sein Debüt für den damaligen Aufsteiger gefeiert hatte, präsentierte er schon nach elf Minuten einen regelrechten Geniestreich. Gleich fünf Gegenspieler des SC Union Nettetal ließ er trickreich aussteigen, geschickt umkurvte er daraufhin den Schlussmann, um zur frühen Klever Führung einzuschieben. Mit seinem ersten Torerfolg besorgte er dem Team von Trainer Umut Akpinar gleich auch den 1:0-Auswärtserfolg.

Im weiteren Verlauf der Saison avancierte Unoki zu einem Leistungsträger der Klever. In 27 Begegnungen gelangen ihm sieben Treffer und zwei Vorlagen. Und das, obwohl er längst nicht immer gesetzt war unter Umut Akpinar. Meist erhielten Levon Kürkciyan und Michel Wesendonk im Sturmzentrum den Vorzug.

Info Das ist der Stürmer Yusuke Unoki Leistungsdaten In der Saison 2018/2019 kam Yusuke Unoki auf sieben Treffer und zwei Torvorlagen für den 1. FC Kleve. Zweimal lief er zudem für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga auf. Vita Zuvor stand der Japaner beim damaligen Oberligisten VfB Homberg unter Vertrag. Die Duisburger Verantwortlichen hatte er im Frühjahr 2016 im Zuge eines Probetrainings überzeugt. Bei den Schwarz-Gelben kam er jedoch, auch verletzungsbedingt, fast ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Kreisliga zum Zuge. Ausgebildet wurde Yusuke Unoki beim japanischen Klub Reysol Kashiwa.

Zwar ließ der Japaner an seiner technischen Versiertheit und seinem Torinstinkt keine Zweifel aufkommen, seine Arbeit gegen den Ball sei aber noch nicht wirklich Oberliga-tauglich gewesen. Das betonte Umut Akpinar immer wieder. So war der Japaner gewissermaßen der Edeljoker.

Ohnehin glich das Verhältnis von Yusuke Unoki zum 1. FC Kleve nicht unbedingt dem einer Liebesbeziehung. Der Japaner wirkte meist recht distanziert. Auch für viele seiner Mannschaftskollegen galt er als nicht allzu nahbar. Hinzu kam die Sprachbarriere. Der deutschen Sprache war Unoki nicht mächtig. Zwischen ihm und dem Team fungierte Mittelfeldspieler Kosuke Hatta, der mittlerweile beim BFC Dynamo Berlin in der Regionalliga Nordost kickt, als Dolmetscher. „Die Zeit in Kleve war nicht immer einfach für mich, aber sehr wichtig für meine Entwicklung“, sagt Unoki heute.

Im Sommer 2019 folgte dann die Trennung. Als Nachfolger verpflichtete der 1. FC Andre Trienenjost vom Landesligisten SV Sonsbeck. „Wir haben mit Yusuke Unoki das Gespräch gesucht. Er hat uns aber sofort signalisiert, dass er in die weite Welt hinaus möchte“, sagt Hans Noy, Vorstandsmitglied des Fusionsklubs. Gesagt, getan. So kehrte Unoki, dem das Internet-Portal transfermarkt.de einen Marktwert von 25.000 Euro bescheinigt, zurück in seine Heimat.

„In Japan habe ich sehr viel trainiert“, sagt der 24-Jährige. Unoki, der in Tokio geboren wurde, hielt sich fit und Ausschau nach einem neuen Verein. In der vergangenen Woche wurde der Angreifer dann fündig. Er unterschrieb beim finnischen Zweitligisten AC Kajaani einen Vertrag bis zum Jahresende. Die Rot-Schwarzen kämpfen um eine Platzierung im Tabellen-Mittelfeld. In der 36.000-Einwohner-Stadt im Zentrum Finnlands wird erst seit zwei Jahren Profifußball gespielt. Und dennoch: Volkssport der Region Kainuu ist das Skifahren.

„Ich sehe den Wechsel nach Finnland als eine spannende Herausforderung. Für mich steht es nun im Vordergrund, möglichst viele Spiele zu machen. Ich habe mir auch ein Ziel gesetzt: Ich will in dieser Saison mindestens zehn Tore schießen“, sagt Unoki. Die Spielzeit beginnt Ende Juni.