Sportkegeln : Kleve verpasst den Coup

Kleve Bundesligist rangiert auf dem vorletzten Platz.

Es war ein waschechter Kraftakt für die Bundesliga-Frauen der SK Kleve: Am Wochenende musste das Aufgebot um Mannschaftskapitänin Silke Thissen gleich zwei Mal an den Start gehen. Auf heimischer Bahn in der Keglerbörse Haus Ida ging es gegen den KSC Dilsburg, auswärts wartete der RSV Samo Remscheid. Gegen die Mannschaft aus dem saarländischen Dilsburg gelang ein für den Kampf um den Klassenverbleib besonders wichtiger 2:1-Erfolg. „Mit dem Sieg gegen Dilsburg sind wir sehr zufrieden, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Es war sicher kein leichtes Spiel“, blickt Thissen zurück. Nach dem ersten Block hatten die Kleverinnen mit 50 Holz vorgelegen, im Mittelblock waren die Sportkeglerinnen jedoch deutlich zurückgefallen. Die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeberinnen folgte im Schlussblock. „Da war eine große Portion Kampf- und Teamgeist nötig. Diese Mentalität aber haben wir bewiesen und daher auch verdient gewonnen“, sagt Thissen.