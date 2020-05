Fußball : Gute Nachrichten gegen die Tristesse

Info

Ausbildung Tobias Budde absolvierte 2012 sein Abitur am Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Später studierte er an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Sozialwissenschaften.

Laufbahn Schon als Schüler schrieb Budde als freier Mitarbeiter für die Rheinische Post in Kleve – vor allem im Lokalsport. Sein Volontariat absolvierte er beim Nachrichtensender ntv, später arbeitete er als Reporter für das Online-Magazin „FUMS“, RTL und den WDR.

Gegenwart Im vergangenen Jahr entschied sich der Klever dazu, als freier Mitarbeiter für verschiedene Auftraggeber tätig zu sein. Einer der wichtigsten ist die ARD-Sportschau.