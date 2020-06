Interview mit Maria Beltermann : „Tischtennis hat mein Leben geprägt“

Maria Beltermann (rechts) war in der vergangenen Saison an den Aufstiegen der ersten und zweiten Damen-Mannschaft von WRW Kleve beteiligt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die 55-jährige Spielerin von WRW Kleve fühlt sich immer noch topfit und denkt noch lange nicht ans Aufhören. „Ich habe viele lebenslange Freundschaften über den Sport geschlossen und beeindruckende Menschen getroffen“, sagt sie.

Seit 47 Jahren spielt sie Tischtennis und hat für WRW Kleve gerade mit beachtlichem Erfolg die 37. Saison bestritten: Maria Beltermann, 55 Jahre alt, blickt sportlich gesehen noch längst nicht dem Rentenalter entgegen. Die RP hat mit ihr auf das zurückgeschaut, was war – und einen Ausblick gewagt auf das, was noch kommen soll.

Beltermann Das ist eine gute Frage. Ich hatte das Glück, immer verletzungsfrei zu bleiben. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich immer etwas für die körperliche Fitness getan habe. Ich kenne viele in meinem Alter, die mal eine sportliche Pause eingelegt haben und sich anschließend Verletzungen zugezogen haben. Oder während einer Pause einfach abgebaut haben. Vielleicht ist es das Geheimnis, immer weiterzumachen. Tischtennis war dabei immer mein Primärsport, Ausdauersport beispielsweise nie so meins. Auch wenn ich mich in der Freizeit gerne sportlich betätige – beispielsweise beim Radfahren.

Beltermann Tischtennis war wie gesagt lange Zeit lang absoluter Mittelpunkt in meinem Leben und ist auch noch immer ein extrem wichtiger und gewichtiger Baustein. Ich habe viele lebenslange Freundschaften über den Sport geschlossen und beeindruckende Menschen getroffen. Ich habe gelernt, für das zu kämpfen, was ich erreichen möchte und gleichzeitig Teamplayer zu sein. Im Mannschaftssport lernt man, sich auf verschiedene Situationen und Menschen einzustellen. Das hat mich sehr geprägt.

Beltermann Das ist sehr interessant für mich. Im Team verstehen wir uns alle sehr gut und respektieren einander. Wir schätzen unsere Meinungen und Blickwinkel – die Heterogenität tut uns sicherlich sehr gut. Es ist ja auch nicht so, dass die jungen Mädchen mich nicht ernst nehmen. Ich glaube auch, dass mich der Austausch mit der Jugend jung hält. Wenn ich an die Zeiten mit Moni Kneip, Rosi Beyerinck oder Ildiko Imamura zurückdenke – das war natürlich eine andere Mannschaft.

Beltermann Da muss ich erst einmal nachdenken. Es gab viele besondere Momente, die auch rein gar nichts mit Erfolgen zu tun hatten. Beispielsweise wird mir immer ein Duell mit Sabine Bötcher in Erinnerung bleiben, die ja auch einige Zeit lang Vorsitzende von Weiß-Rot-Weiß Kleve war. Damals spielte ich bei Fortuna Millingen und traf bei einer Westdeutschen Meisterschaft auf Sabine. Als Außenseiterin habe ich ihr das Leben ganz schön schwer gemacht und einige Zuschauer versammelten sich um die Box. Anschließend kam die Anfrage, ob ich nicht nach Kleve wechseln möchte. Meine Eltern fanden den Weg über die Emmericher Rheinbrücke zu gefährlich. Deswegen dauerte es noch ein Jahr, bis ich 1983 zu WRW wechselte. Hier spielte ich dann rund 20 Jahre in der zweithöchsten Spielklasse.

Und was waren Erfolge, die in Erinnerung bleiben?

Beltermann Sicherlich die Erfolge bei der Deutschen Meisterschaft. Ich bin fünf Mal Deutsche Meisterin im Doppel geworden, im Mixed und Einzel je einmal. Insgesamt stand ich 26 Mal bei Deutschen Meisterschaften auf dem Podest. Im Einzel ist es zudem natürlich so, dass man weiß: Das war meine Leistung. Deswegen ist sicherlich der Titel 2009 in Koblenz bei den Ü-40-Damen für mich besonders gewesen. Außerdem bin ich 24-fache Westdeutsche Meisterin im Einzel, Doppel und Mixed. Besonders schön sind die Momente, wenn man kurz vor dem Erfolg steht. Aber auch diverse Aufstiege mit der Mannschaft waren wundervoll, es ist wirklich schwer hier zu differenzieren.

Beltermann Bei den Deutschen Meisterschaften der Seniorinnen möchte ich gerne weiterhin vorne dabei sein. Aber das Turnier wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Zudem blicke ich natürlich auf eine spannende neue Saison mit WRW Kleve. Wir werden nach unseren Aufstiegen mit der ersten Mannschaft in der Dritten Bundesliga und mit dem zweiten Team in der Regionalliga an den Start gehen. Ich ziehe mich dabei in die zweite Mannschaft zurück und lasse den jüngeren Spielerinnen den Vortritt. Ich werde die erste Mannschaft aber zum Teil betreuen und bei Bedarf aushelfen.