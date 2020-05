Fußball : SV Rindern rechnet fest mit dem Aufstieg in die Bezirksliga

Kleve Der in der Saison 2019/20 ungeschlagene Spitzenreiter der Kreisliga A hat sich vorsorglich schon einmal personell verstärkt. Acht Neuzugänge gibt es bereits. Weitere Verpflichtungen seien nicht ausgeschlossen.

Und so geht man auch im Lager des A-Liga-Spitzenreiters SV Rindern von einem Saisonabbruch aus. Mit dem Ergebnis, das das Team, nach den unterschiedlichen Wertungsszenarien (aktuelle Tabelle, Hinrunden-Tabelle oder Quotientenregel) die Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Bezirksliga feiern könnte.

„Nur eine Annullierung der Spielzeit wäre für uns eine Katastrophe“, sagt Joris Ernst, der scheidende Coach und zukünftige Sportliche Leiter. „Natürlich hatten wir uns das alles ganz anders vorgestellt. Und natürlich fühlt es sich auch ein wenig komisch an, wenn die Saison nun so enden wird. Allerdings sehe ich auch keine Alternative zu einem Abbruch. Die Verbandsgremien haben in den vergangenen Wochen unermüdlich ihr Bestes gegeben und werden nun auch die richtige Entscheidung treffen“, so Ernst, der optimistisch der möglichen Tatsache entgegenblickt, dass seine vorerst letzte Trainerstation wahrscheinlich mit einem Meistertitel gekrönt wird – jedoch unter besonderen Umständen.