Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Die SG Keeken/Schanz hat viel gelernt

Trainer Stefan Stang (rechts) will es mit seinem Team besser machen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der A-Ligist hat die Konsequenzen aus dem Abschneiden in der Abbruch-Saison gezogen. Man müsse deutlich an der Physis arbeiten, was in den vergangenen Wochen bereits geschehen ist.

In der abgelaufenen Spielzeit in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern profitierte die SG Keeken/Schanz vom vorzeitigen Abbruch und der Entscheidung, dass die Saison nicht gewertet wurde. Denn der Aufsteiger hatte erst einen Sieg auf dem Konto und stand am Tabellenende, als die Corona-Pandemie den Amateursport stoppte. In der neuen Spielzeit wollen es Trainer Stefan Stang und seine Schützlinge nun besser machen.

Dabei wird sich die SG Keeken/Schanz mit beinahe unverändertem Kader der sportlichen Herausforderung stellen. Externe Zugänge gibt es nicht, allerdings rücken einige A-Jugend-Spieler auf. „Ich denke schon, dass wir aus den acht Partien der vergangenen Spielzeit gelernt haben. Und wir haben in einigen Begegnungen auch recht gut mitgehalten. Aber die Jungs haben nun am eigenen Leib den Unterschied zwischen B- und A-Liga kennengelernt und wissen, was auf sie zukommt“, so Stang.

Er blickt der kommenden Spielzeit optimistisch entgegen. Zumal der Coach derzeit personell aus dem Vollen schöpfen kann und nicht wie im vergangenen Jahr bereits in der Vorbereitung auf zahlreiche verletzte Stammspieler verzichten muss. Stefan Stang und die Spieler haben auch die Lehren aus der abgebrochenen Saison gezogen. Die SG habe erkannt, dass sie deutlich an ihrer Physis arbeiten muss, wenn sie im Kreisliga-Oberhaus bestehen will. Und dies sei auch bereits intensiv geschehen.

„Zweikampfverhalten und Ausdauer waren bisher Schwerpunkte beim Training. In der Kreisliga A wird körperbetonter gespielt als in der B-Klasse“, sagt Stang, der mit dem bisherigen Engagement seiner Spieler in der Vorbereitung zufrieden ist. Das Saisonziel ist erneut der Klassenerhalt. „Das wäre ein großer Erfolg für uns“, sagt der Trainer.