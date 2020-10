Fußball : SG Keeken/Schanz hofft noch auf ersten Punktgewinn

Kleve Der A-Ligist ist Schlusslicht in der Gruppe eins. Der Aufsteiger wittert aber eine gute Chance an diesem Sonntag im Spiel gegen den SV Donsbrüggen.

Zwar konnte das junge Team von Trainer Stefan Stang im Derby beim TuS Kranenburg lange Zeit auf den ersten Zähler in der A-Liga hoffen, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Kranenburgs Mirko Dunckerbeck mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg für Ernüchterung bei der SG. „Natürlich war es anschließend in der Kabine totenstill. Und die Köpfe der Jungs hingen sichtlich nach unten. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir das nun abhaken und positiv auf die nächste Partie schauen müssen“, sagt SG-Trainer Stefan Stang. Und er ärgerte sich auch ein wenig. „Der Unparteiische hat drei Minuten Nachspielzeit angezeigt und dann doch länger spielen lassen. Bis dahin haben wir alles wegverteidigt, was vor unser Tor kam. Das war spielerisch zwar nicht schön, kämpferisch aber absolut überzeugend. Und dann tut so ein Gegentreffer natürlich besonders weh. Aber die Mannschaft hat einen tollen Charakter“, so Stang. Doch auch am vergangenen Wochenende ging die SG mit 3:4 beim SV Grieth leer aus – und wieder war es knapp.