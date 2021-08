Fußball-Regionalliga der Frauen : Die Mannschaft ist der Star beim VfR Warbeyen

Sandra Starmanns (rechts) gehört zu den Spielerinnen des VfR, die schon in höheren Klassen aufgelaufen sind. Sie war für Borussia Mönchengladbach bereits in der Bundesliga aktiv. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der VfR Warbeyen will mit großem Teamgeist als Trumpf eine gute Rolle in der Fußball-Regionalliga der Frauen spielen. Die Mannschaft ist noch einmal verstärkt worden. Das ist auch nötig, weil die Klasse noch besser besetzt ist.

Von Joachim Schwenk

Der VfR Warbeyen ist bei der Vorbereitung auf die am Sonntag mit der Partie beim SV Bud­berg beginnenden Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen neue Wege gegangen. In den ersten drei Wochen stand fast ausschließlich Kraft- und Athletik-Übungen mit den Fachkräften des Fitnesscenters salvea sports auf dem Trainingsplan. VfR-Coach Sandro Scuderi hatte sich dazu entschlossen, weil seine Spielerinnen wegen des Lockdowns für den Amateursport monatelang nicht auf dem Platz und am Ball gewesen waren. „Wir wollten mit diesem behutsamen Trainingsaufbau muskuläre Verletzungen vermeiden. Und der Plan ist aufgegangen“, sagt Scuderi.

In Sachen Fitness gibt es mittlerweile keinen Nachholbedarf mehr. In fußballerischer Hinsicht schon, was allerdings nicht der Pandemie geschuldet ist. „Es wird wie in jeder Saison so sein, dass alle Mannschaften erst im Ende September, Anfang Oktober richtig in Form sein werden“, sagt Scuderi, der mit seinem Team bis dahin auch richtig in der dritthöchsten Klasse im Frauenfußball ankommen will. Dass der VfR sich als Neuling in der vergangenen Saison bis zum Abbruch schon mit zehn Punkten aus fünf Partien und Platz sechs äußerst respektabel geschlagen hat, spielt für den Trainer keine Rolle. „Das zählt für mich nicht, weil die Saison ja schon so schnell wieder vorbei war.“

Info Auftakt am Sonntag beim SV Budberg Auswärts Der VfR Warbeyen startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in die Regionalliga-Saison. Die Mannschaft tritt um 13 Uhr beim SV Budberg an. Der VfR hat gute Erinnerungen an den Gegner. Denn er hatte in der vergangenen Saison im letzten Spiel vor dem Abbruch wegen des Corona-Lockdowns einen 3:0-Sieg gegen das Team aus dem Fußball-Kreis Moers geschafft.

Jetzt ist er gespannt darauf, wie sich das Team der Kämpferherzen, dem vom VfR und dem 1. FC Kleve gemeinsam betriebenen Talentförderzentrum für Frauen- und Mädchenfußball, in der neuen Umgebung zurechtfindet. Langfristig, so hat es der VfR stets betont, soll es noch weiter hoch in die Zweite Bundesliga gehen. Aktuell ist ein Aufstieg für den Übungsleiter allerdings kein Thema. „Wir wollen uns jetzt erst einmal in einer Klasse behaupten, die noch stärker als im vergangenen Jahr einzuschätzen ist“, sagt Scuderi.

Immerhin sind mit Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und der SpVg Berghofen drei Absteiger aus der Zweiten Liga dabei. Hinzu kommen Teams wie die Sportfreunde Siegen, der VfL Bochum oder der 1. FFC Recklinghausen, die Ambitionen auf den Sprung in Liga zwei angemeldet haben. „Wir haben starke Konkurrenz, müssen uns aber sicherlich nicht verstecken“, so der VfR-Coach, der mit seinem Team in der Vorbereitung unter anderem ein Trainingslager in Berlin mit Partien gegen die Frauen-Teams von Union bestritten hat.

Schließlich sind nicht nur alle Leistungsträgerinnen geblieben. Die Mannschaft wurde qualitativ und quantitativ noch einmal verstärkt. Dafür sorgen die drei Neuzugänge Julia Koj (Borussia Mönchengladbach), Carolin Mooren, die früher für den SC Bad Neuenahr gespielt hat und jetzt nach längerer Pause ein Comeback startet, und Eva Brouwer, talentierte Torhüterin aus den Niederlanden. Zudem sind Leona Baran, Lina Willemsen, Stella Senk, Lorena Hofkens und Rieke Hofkens aus der eigenen Jugend aufgerückt. „Wir sind definitiv besser als vor einem Jahr“, sagt Scuderi.

Der große Trumpf soll weiter die mannschaftliche Geschlossenheit sein. Zwar verfüge man, so der Coach, durch die eine oder andere Spielerin, die schon in höheren Klassen aufgelaufen sei, auch über eine gewisse individuelle Qualität. „Doch in erster Linie zeichnet meine Mannschaft ihr großer Teamgeist und das enormer Engagement aus – ganz so, wie es dem Namen Kämpferherzen entspricht. Deshalb ist es immer schwer, gegen uns zu spielen“, sagt Sandro Scuderi.