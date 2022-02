Fußball : Stadion am Bresserberg in Kleve wird umbenannt

Das Klever Stadion trug in den vergangenen Jahren den Namen „Getec-Arena“. Doch der Vertrag mit dem bisherigen Sponsor lief Ende 2021 aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Verein hat einen neuen Namensgeber gefunden. Bauunternehmer Nevzat Eroglu hat sich die Rechte für die nächsten fünf Jahre gesichert. Aus der Getec-Arena wird nun die Eroglu-Arena. Der Sponsor spielte selbst für den Fusionsklub.

Das Stadion am Bresserberg spielt im Leben von Nevzat Eroglu seit jeher eine zentrale Rolle. „Als ich noch ein Kind war, war der Verein immer eine Anlaufstelle für mich. Man war immer für unsere Probleme da und hat uns ein gutes Gefühl gegeben“, sagt der 44-Jährige, der schon seit Jahren die Jugend- und Seniorenabteilung des 1. FC Kleve unterstützt. Nun aber weitet der Bauunternehmer sein Engagement beim Oberliga-Klub deutlich aus. Für die kommenden fünf Jahre hat sich Eroglu die Namensrechte am Stadion des Vereins erworben. Aus der Getec-Arena wird demnach ab sofort die Bauunternehmung Eroglu-Arena. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diesen Verein so gut es geht zu unterstützten“, so Eroglu.

Der Sponsoring-Vertrag mit dem Unternehmen Getec-Servicegesellschaft war zum Jahreswechsel ausgelaufen. Firmenchef Arne Gertgens hatte sich die Namensrechte für vier Jahre gesichert, nun aber ist Schluss. Die Vereinsführung begab sich auf die Suche nach einer neuen Lösung. Klar ist: Die Unterstützung von Geschäftsleuten wie Gertgens oder Eroglu kommt wenig überraschend. Immerhin spielten beide hochklassig Fußball, sie standen auch für die erste Mannschaft der Rot-Blauen auf dem Rasen. „Bis zur ersten Mannschaft hoch habe ich beim 1. FC Kleve eine Menge erlebt, ich bin dem Verein immer treugeblieben“, sagt Eroglu, der später als Spieler auch bei der SV Hönnepel-Niedermörmter unterwegs war.

Info 1. FC Kleve verlängert mit zwei Routiniers Leistungsträger Derzeit bastelt der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve an seinem Kader für die neue Saison. Auf seiner Internetseite meldet der Klub stolz, dass zwei Leistungsträger in der neuen Spielzeit an Bord bleiben: Niklas Klein-Wiele und Fabio Forster. Beide haben ihre Verträge mit dem Klub verlängert. Forster geht dann in seine elfte Senioren-Saison beim 1. FC Kleve. Für Klein-Wiele wird es die zehnte Spielzeit als Senior beim Fusionsklub sein.

In den vergangenen Jahren war der Bauunternehmer, dessen Firma in Bedburg-Hau sitzt, bereits Stammgast bei Heimspielen des Oberligisten. Knapp 300 Fans sind im Zwei-Wochen-Rhythmus mit von der Partie. „Beruflich bin ich immer sehr eingespannt. Da sind die Spiele am Sonntag für mich Erholung und Entspannung pur, das ist wirklich Balsam für die Seele“, sagt Eroglu. Zu vielen Vereinsverantwortlichen am Bresserberg würde er ein enges Verhältnis pflegen, darunter der Vorsitzende Christoph Thyssen oder Vorstandsmitglied Joris Ernst. „Daher habe ich auch keine Sekunde gezögert, als ich davon hörte, dass die Namensrechte frei werden würden“, sagt Nevzat Eroglu.

Schließlich wolle der 44-Jährige, dessen Eltern vor Jahrzehnten aus dem kurdischen Teil der Türkei nach Deutschland gekommen waren, dem Verein und der Stadt gewissermaßen etwas zurückgeben. „Ich bin mit dieser Region sehr verwurzelt. Ich wurde in Emmerich geboren und lebe seit meinem sechsten Lebensjahr in Kleve. Da ist die Bindung logischerweise eng“, sagt Nevzat Eroglu, der vor Jahren auf Landesliga-Ebene Fußball gespielt hat.

Zum Hintergrund: Dass Vereine die Stadion-Namensrechte an Sponsoren verkaufen, ist im hochklassigen Amateurfußball längst zur Normalität geworden. So heißt das Stadion des Landesligisten SGE Bedburg-Hau „Igetec-Sportpark“. Der 1. FC Bocholt, Ligakonkurrent des 1. FC Kleve, spielt in der Gigaset-Arena. Ursprünglich empfingen die Rot-Blauen im „Stadion am Bresserberg“ zu Heimspielen, von 2008 bis 2018 trat dann die Volksbank Kleverland als Namensträger in Erscheinung. Es folgte der Wechsel zu Getec, nun herrscht gleich für fünf Jahre Klarheit.

Im Stadion am Bresserberg werden nicht nur die Heimspiele der ersten Mannschaft des 1. FC Kleve ausgetragen. Auch die Frauen des VfR Warbeyen, die unter Trainer Sandro Scuderi aktuell in der drittklassigen Regionalliga um Zählbares kämpfen, langfristig aber wohl noch höher hinauswollen, tragen ihre Partien am Bresserberg aus. So könnte der Deal für Nevzat Eroglu durchaus interessant sein. Der Name seiner Firma wird jedenfalls an Bekanntheit gewinnen.

Der Sponsoring-Vertrag ist für den Verein ein wichtiges Zeichen, Planungssicherheit ist gegeben. Ohnehin setzt man beim 1. FC Kleve nämlich auf Kontinuität. Immerhin hat auch Trainer Umut Akpinar seinen Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert, in diesen Tagen folgen wichtige Gespräche mit den Leistungsträgern des Oberliga-Teams.