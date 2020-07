Fußball : Nathnael Scheffler will in Sonsbeck den nächsten Schritt machen

Nathnael Scheffler will in Sonsbeck den nächsten Schritt machen

Kleve Der 20-Jährige hat den 1. FC Kleve verlassen und versucht nun, sich beim Landesligisten durchzusetzen. „Wir brauchten dringend einen Spieler für die Sechser-Position. Er passt genau in unser Anforderungsprofil“, sagt der Sonsbecker Trainer Heinrich Losing.

Scheffler, der gebürtig aus Uedem stammt, spielte bis zur U 12 bei seinem Heimatverein, ehe es dann zum 1. FC Kleve ging. Dort machte der defensive Mittelfeldspieler weiter auf sich aufmerksam und folgte im Jahr 2016 dem Ruf von Arminia Klosterhardt. Dort kickte er in der U 17. Nach einer Saison in der Niederrheinliga schaffte er den Sprung in die A-Jugend-Bundesliga. In der U 19 spielte er unter anderen mit Tim Bradaric (Sohn des Ex-Profis Thomas Bradaric) und Said Dahoud, dem jüngeren des Dortmunder Bundesliga-Akteurs Mahmoud Dahoud) zusammen. Als Stammspieler in Klosterhardt wurden Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen auf ihn aufmerksam.