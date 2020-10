Fußball : Frauen des VfR Warbeyen treffen auf das Schlusslicht

Kleve Der Regionalligist steht am Samstag vor einer vermeintlich leichten Aufgabe. Zu Gast ist der Tabellenletzte SV Menden. Trainer Sandro Scuderi kennt den Gegner aber kaum.

Der Frauenfußball-Regionalligist VfR Warbeyen trifft am Samstagabend, 18 Uhr, in der Klever Getec-Arena auf das Schlusslicht SV Menden . Zuletzt hatte die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi mit 0:4 gegen die SGS Essen II verloren. „Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass man nicht jede Woche damit rechnen kann, zu gewinnen. Daher war diese Niederlage bei uns auch kein großes Thema“, sagt Scuderi.

Erstmals in seiner seit Sommer 2019 währenden Amtszeit am Duvenpoll hatte sein Team verloren. „Wir wissen genau, was gegen Essen nicht gut gelaufen ist. An diesen Schwächen haben wir unter der Woche gearbeitet. Wir müssen einfach unser Spiel durchziehen und nicht nur dem Gegner hinterherrennen. Und was gibt es Schöneres, als im Klever Stadion ein Heimspiel unter Flutlicht zu haben?“, fragt Scuderi.