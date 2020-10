Fußball : Frauenteam des VfR Warbeyen ist bei der SGS Essen II ohne Chance

Kleve Der Regionalligist kassiert ein 0:4. Gleichzeitig ist es die erste Niederlage unter Trainer Sandro Scuderi, der die Mannschaft seit 2019 betreut.

Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen mussten sich in der Regionalliga mit 0:4 (0:0) auswärts der zweiten Mannschaft der SGS Essen geschlagen geben. „Wir haben von Anfang an nicht so recht in das Spiel gefunden. Viel zu häufig sind wir nur hinterhergelaufen“, sagte Warbeyens Trainer Sandro Scuderi. Erstmals haben die VfR-Frauen in seiner seit Sommer 2019 währenden Amtszeit verloren.