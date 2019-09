Leichtathletik : Spitzensport rund um die Elsa

Die Sparkasse Rhein-Maas und der LV Marathon Kleve präsentieren den 28. Citylauf in der Innenstadt. Die Veranstaltung ist längst zu einer Tradition der Sportszene avanciert. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Am Samstag ist es so weit: Dann fällt in der Klever Innenstadt der Startschuss für den 28. Citylauf. 900 Teilnehmer erwartet der ausrichtende LV Marathon Kleve.

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Volksläufe liegen im Trend, soviel steht fest. Immer wieder verzeichnen der Gocher Steintorlauf, der Eurorun in Nütterden oder der Silvesterlauf in Pfalzdorf neue Teilnehmerrekorde. Angesprochen wird meist nicht die Spitze der hiesigen Läuferszene, sondern vielmehr eine breite, sportbegeisterte Masse. So auch in Kleve. „Der Citylauf ist wirklich für jedermann gedacht – vom Anfänger bis zum Leistungssportler“, sagt Georg Hoymann, Vorstandsmitglied des ausrichtenden LV Marathon Kleve. In diesem Jahr feiert die Sportgroßveranstaltung am Fuße der Schwanenburg bereits den 28. Geburtstag. Für Hoymann und Kollegen ist das Grund genug, den Citylauf als „DAS Laufevent in Kleve“ schlechthin zu betiteln. Am Samstag, 16 Uhr, geht es los. „Die Verantwortlichen des LV Marathon leisten tolle Arbeit und lassen den Citylauf alljährlich zu einem Volksfest werden“, sagt Ludger Braam, Pressesprecher der Sparkasse Rhein-Maas, die den Volkslauf seit Jahren unterstützt.

Wie gewohnt stehen gleich mehrere Distanzen auf dem Programm. Der Sparkassen-Hauptlauf umfasst zehn, der Jedermannlauf fünf Kilometer. Schüler und sogenannte Bambinis laufen zwischen 400 und 1000 Meter. „Wir bringen Spitzensport an den Elsabrunnen und wollen den Lauf so nah wie möglich an die Menschen vor Ort führen“, sagt Hoymann. Der Start- und Zielbereich befindet sich auch in diesem Jahr an der Stechbahn. Die Route verläuft in der Folge über die Kavarinerstraße zur Herzogstraße. „Bei vielen Volksläufen rennen die Teilnehmer durch die freie Fläche und Natur. Das hat zweifelsfrei auch seine Vorteile, aber für die Stimmung ist die Innenstadt sehr viel besser“, sagt Hoymann. Läufer passieren in der Folge den Opschlag, die Straßen „An der Münze“ und „An der Lohstätte“ sowie die Wasserstraße. Über die Gasthausstraße führt der Weg zurück in die Klever Einkaufsmeile. Leichte Routen-Anpassungen haben die Veranstalter ob der Baustelle an der Wasserstraße vornehmen müssen, nun sei die Sicherheit der Sportler allerdings garantiert, versichert Hoymann.

Info Anmeldungen zum Citylauf sind möglich Anmeldungen Einschreibungen sind im Internet möglich unter: www.klever-citylauf-2019.racepedia.de. Teilnehmer können sich bis 30 Minuten vor dem Lauf nachmelden. Das Startgeld beträgt zwischen vier und zehn Euro. Laufserie Der Klever Citylauf ist die vorletzte Station der Sparkassen-Laufserie. Bei elf Laufveranstaltungen im Kreis Kleve konnten Teilnehmer im Zuge dieser an den Start gehen. Wer bei vier der Events mitgelaufen ist, kann am Ende des Jahres an einer Verlosung der Sparkasse teilnehmen.

Für den Auftakt in den Sportnachmittag sorgen die Schüler der Jahrgänge 2012 und 2013. Sie starten um 16 Uhr und legen einen Kilometer zurück. Die Geburtsjahre 2010 bis 2011 folgen um 16:15 Uhr, 2007 bis 2009 um 16:30 Uhr. „Wie in den vergangenen Jahren wird wohl unser Bambinilauf eines der zentralen Höhepunkte werden. Dann nämlich stehen Mama, Papa, Oma, Opa, Tante und Onkel an der Strecke und feuern die Kleinsten an“, prophezeit Hoymann. Die Bambinis gehen ab 16:45 Uhr auf die 400 Meter lange Strecke. Für die ausgewachsenen Sportler wird es erst ab 17 Uhr ernst. Der Sparkassen-Hauptlauf umfasst zehn Kilometer. Wem diese Strecke allerdings zu lang isst, kann sich in einer Staffel formieren. Im Zuge dieser müssen vier Sportler jeweils 2,5 Kilometer zurücklegen. Für den Schlusspunkt sorgt der Stadtwerke Kleve-Jedermann- und Firmenlauf über fünf Kilometer um 18 Uhr.