Sportart wird wieder angeboten : Der Handball ist zurück in Kleve

Die rumänische Ex-Nationalspielerin Andra Pop (rechts) zeigt den Kindern des Fusionsklubs BV DJK Kellen, wie man Handball spielt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Sportart war zuletzt aus der Kreisstadt verschwunden. Die rumänische Ex-Nationalspielerin Andra Pop hat nun bei BV DJK Kellen eine neue Abteilung gegründet – vorerst nur für Kinder und Jugendliche. Doch die 37-Jährige hat noch größere Pläne.

Die letzten Lebenszeichen des Handballsports in Kleve sind drei Jahre alt. Damals spielte das Frauen-Team des VfL Merkur Kleve in der Bezirksliga. Doch die Mannschaft löste sich wenig später auf. So verschwand die Sportart in Kleve in der Versenkung. Nun aber haucht eine Rumänin dem Handball neues Leben ein: die 37-jährige Andra Pop. Erstmals in der Historie des Vereins verfügt BV DJK Kellen nun über eine Handball-Abteilung. „Als ich davon hörte, dass in Kleve nirgends mehr Handball gespielt wird, konnte ich das nicht glauben. Das konnte doch bei der Größe der Stadt nicht wahr sein“, sagt Pop, die für mehrere Vereine in der ersten rumänischen und italienischen Liga Handball spielte.

Seit sieben Jahren wohnt die Familienmutter in Deutschland. Ihr Mann habe damals am Niederrhein eine Anstellung als Ingenieur gefunden, Andra Pop zog mit. Schnell fand auch sie Beschäftigung als Sportlehrerin an der Willibrord-Grundschule in Kellen. „Ich habe in Rumänien Sportwissenschaften studiert und schon dort als Sportlehrerin gearbeitet“, sagt sie.

Info Trainingsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Termin Die Mädchen bis acht Jahre trainieren dienstags von 16 bis 17 Uhr, die Jungen von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Karl-Kisters-Realschule in Kellen. Die Jugendlichen üben mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr. Kontakt Wer am Training teilnehmen möchte, kann sich per Mail an Gerd-Udo Neuenfeldt (gu.neuenfeldt@t-online.de) wenden.

Schnell machte sie sich damals auch auf die Suche nach einem Handballverein – und wurde nach kurzen Gastspielen als Handballerin beim VfL Merkur Kleve und der SV 08/29 Friedrichsfeld beim TuS Xanten fündig. Sie übernahm als Trainerin die Landesliga-Frauen sowie ein Mädchen-Team. „Ich war sehr froh, endlich einen Verein gefunden zu haben, der Interesse an meinen Fähigkeiten zeigte“, sagt Pop.

Langfristig aber sei die Autostrecke nach Xanten zu weit gewesen. Daher orientierte sie sich sportlich zurück nach Kleve. „Aber hier war ja überhaupt nichts los. Das war eine riesige Überraschung“, sagt Andra Pop, die in ihrer Karriere immer wieder von schweren Knieverletzungen zurückgeworfen wurde. So stellte sie ihre Dienste erst einmal der Volkshochschule zur Verfügung, für die sie einen Handball-Kurs leitete. Doch dann kam sie in Kontakt mit Gerd-Udo Neuenfeldt, Vorsitzender von BV DJK Kellen. Er engagierte sie sofort. „Andra Pop ist für uns ein echter Glücksfall. Eine Trainerin mit einer solchen Laufbahn und einer solchen Ausstrahlung zu bekommen, ist für unseren Verein eigentlich unglaublich. Diese neue Abteilung ist eine enorme Bereicherung“, sagt Neuenfeldt.

Seit Anfang des Jahres trainieren jeweils eine Gruppe von Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und acht Jahren in der Halle der Karl-Kisters-Realschule Kellen unter Andra Pop, darunter auch ihre siebenjährige Tochter Alessia Maria. „Die Gruppe rund um meine Tochter liegt mir natürlich besonders am Herzen. Alessia Maria ist ganz begeistert vom Handball. Daher will ich das Team noch viele Jahre sportlich betreuen“, sagt Pop. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche gehören mittlerweile zu der noch jungen Abteilung des Kellener Fusionsklubs. Die Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren üben wiederum seit einigen Monaten bei Coach Andre van den Bosch.

„Ich habe sehr lange in Mönchengladbach Handball gespielt. Doch seitdem ich in Kleve wohne, hatte ich damit nichts mehr zu tun. Immerhin gab es hier keinen Verein“, sagt van den Bosch. Der nächstgelegene Klub sei für ihn der Uedemer TuS gewesen. Dort sind immerhin mehr als 100 Kinder und Jugendliche aktiv. Doch der Weg nach Uedem sei van den Bosch zu weit gewesen, sagt er. Als er von der Initiative von Andra Pop hörte, war er sofort begeistert – und wandte sich an die Vereinsverantwortlichen.

Mittlerweile betreut er knapp zwanzig Nachwuchssportler. „Sie nehmen noch nicht am Wettkampfbetrieb teil. Bisher schränkt das ihren Ehrgeiz aber nicht ein, da sie diesen Sport überhaupt ganz neu kennenlernen. Sie lernen sehr schnell“, sagt Andre van den Bosch. Auch die mehrmonatige Corona-Pause habe man gut überstanden, beinahe alle Kinder und Jugendliche seien wieder ins Training zurückgekehrt.