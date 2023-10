Mehr Möglichkeiten für Spieler und Vereine Kleine Regelrevolution im Tennis

Kreis Kleve · Der Verband Niederrhein will dafür sorgen, dass Aktive künftig in zwei verschiedenen Vereinen Medenspiele absolvieren können. So sollen vor allem kleinere Klubs gestärkt werden. Doch im Kreis Kleve gibt es Vorbehalte.

25.10.2023, 13:58 Uhr

Ab 2024 sollen Spielerinnen und Spieler von der Regeländerung Gebrauch machen können. Foto: dpa/Sven Hoppe

Dieses System hatte sich bewährt: Tennisspieler dürfen in einer Spielzeit in zwei Erwachsenen-Altersklassen eines Vereins gemeldet und unbegrenzt eingesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, dass ein Aktiver sowohl für die offene Herrenmannschaft, als auch für die Herren 30 eines Klubs antritt. Für viele Teams, die strukturell mit Personalmangel zu kämpfen haben, war diese Regel ein Segen.